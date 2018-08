Vanavond op televisie: Katja zoekt een bruidsjurk | Opsporing Verzocht

Reportageserie: Toms Engeland

21.15-22.00 uur op NPO 2

Je bent gewend dat Tom Egbers je op zondagavond naar Almelo, Rotterdam en Eindhoven meeneemt voor negen potjes voetbal in de Eredivisie, maar ook midweekse tochtjes met Egbers naar Engeland zijn prima te verteren. De presentator ging er vroeger elke zomer naartoe met zijn Britse moeder.

Misdaadprogramma: Opsporing Verzocht

20.35-21.15 uur op NPO 1

In de zomer is ze vier weken vrij en in de herfst- en de kerstvakantie twee keer een week, maar de rest van het jaar is Anniko van Santen het gezicht, de redactie en de interviewer van Opsporing Verzocht. Vanavond keert ze terug met een nieuwe reeks.

Film: Jack Ryan: Shadow Recruit

20.30-22.35 uur op RTL7

Na vier films over CIA-agent Jack Ryan is het even terugschakelen met deze reboot. Zijn verhaal begint helemaal van voren af aan met Chris Pine als piepjonge analist, die zijn eerste opdracht krijgt. Wanneer deze actie eenmaal op gang is gekomen, is het makkelijk om je door de film mee te laten voeren.

Serie: Say Yes to the Dress: Benelux

20.30-21.00 uur op TLC

Nu Katja Schuurman en Freek van Noortwijk een trouwlocatie hebben, moeten ze een jurk uitzoeken. Eerstgenoemde kan wel wat advies gebruiken bij het zoeken van een jurk voor deze plek en daarom besluit ze de hulp van Fred, Ramona en haar entourage in te schakelen.

Kunstprogramma: Kunstuur

23.30-23.52 uur op NPO 2

We hadden al azuurblauw, Delfts blauw, giroblauw, marineblauw, kobaltblauw en vaalblauw. Sinds de inhuldigingsceremonie van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 is er ook 'Jan Taminiau-blauw', de kleur van Máxima's mantel. Vandaag wordt erover verteld in Kunstuur.