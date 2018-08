Geraldine Kemper opvolger Sophie Hilbrand in Je zal het maar zijn

Voor Kemper gaat een wens in vervulling. "Ik vind het een eer dat ik dit programma mag maken", zegt ze. "Dit was altijd al een wens. Een kijkje nemen in het leven van verschillende mensen vind ik fascinerend. Iedereen heeft namelijk een eigen verhaal."

Aan de formule van Je zal het maar zijn is niets veranderd. Kemper portretteert net als Hilbrand mensen met een bijzonder levensverhaal.

Ze gaat onder meer langs bij iemand die zijn leven weer probeert op te pakken na een traumatische gebeurtenis. Ook neemt ze een kijkje bij mensen van wie het leven in het teken staat van schoonheid of die in de ban zijn van seks en macht.

Het nieuwe seizoen van Je zal het maar zijn begint op 25 september op NPO 3. Kemper presenteerde voor BNN eerder onder meer 3 op Reis en Spuiten en Slikken.