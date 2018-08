Nieuwslezer Henk Blok van Evers Staat Op naar ochtendshow Mattie en Marieke

Het programma van Edwin Evers zal aan het einde van dit jaar stoppen, waardoor Blok de overstap kan maken.

"Na een geweldige tijd als nieuwslezer bij Evers Staat Op, ben ik toe aan een nieuwe start bij een andere zender: Qmusic. We sluiten een prachtig tijdperk af, waarna ik in het nieuwe jaar begin met Mattie en Marieke", laat Blok in een persbericht van Qmusic weten.

"Henk Blok is met zijn nieuwsbulletins al jaren een begrip in het radiolandschap. We zijn dan ook erg blij dat hij vanaf het nieuwe jaar voor nieuws en duiding komt zorgen", zegt zendermanager Dave Minneboo.

Mattie Valk was afgelopen juli nog te horen in de ochtendhow met zijn collega's Igmar Felicia en Fien Vermeulen. Zij krijgen allebei een nieuwe plek in de programmering van Qmusic.