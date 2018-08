Telegraaf moest gouden tip Jos B. stilhouden van politie

"De gouden tip kwam van Erik, die niet met zijn echte naam in de krant wil en ook verder buiten de publiciteit wil blijven. Hij stond wel sinds zaterdag in contact met De Telegraaf. Deze krant hield de tip stil om het politieonderzoek niet te frustreren", meldt de krant maandag.

Ook meldt De Telegraaf dat de krant zich heeft ingespannen om de tipgever met de Nederlandse politie in contact te brengen.

De 46-jarige tipgever woont in de regio van Castellterçol, waar B. zondag is aangehouden. "Hij zat in een tentje in het bos, vlak bij een huis dat al jaren wordt bezocht door meerdere mensen. Het is een soort commune, waar ik zelf ook lange tijd heb gewoond."

Verdachte wordt maandag al voorgeleid

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky in 1998. De politie kwam de man op het spoor tijdens een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Hij deed zelf niet mee aan het onderzoek, maar zijn familieleden wel.

De 55-jarige hoofdverdachte zal maandag al in Barcelona worden voorgeleid, schrijft de Spaanse krant La Vanguardia.