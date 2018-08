Nieuwe serie Daan Schuurmans en Gaite Jansen trekt miljoen kijkers

De serie is te zien op hetzelfde tijdslot waar tot vorig jaar de populaire serie Penoza werd uitgezonden.

Schuurmans speelt in Ik weet wie je bent de succesvolle strafrechtadvocaat Daniel Elias. Hij kan zich na een auto-ongeluk niet meer herinneren wie hij is en wat er is gebeurd. Hij runt samen met een zakenpartner een prestigieus advocatenkantoor en is getrouwd met Alize (Ariane Schluter) die rechter is.

Als in het wrak van zijn auto bloedsporen worden gevonden van zijn verdwenen nichtje (Gaite Jansen) lijkt Elias de belangrijkste verdachte.

NOS grote winnaar op de zondagavond

Het NOS Journaal en Studio Sport werden met respectievelijk ruim 2 miljoen en 1,9 miljoen kijkers zondag het best bekeken, meldt Stichting KijkcijferOnderzoek.

Ook de Musical Sing-a-Long op NPO1 werd goed bekeken. Ruim een miljoen keken zagen het muziekfestival, dat ook dit jaar weer op de Uitmarkt in Amsterdam plaatsvond.

De vijfde aflevering van Zomergasten werd door 469.000 mensen bekeken. In de een-na-laatste aflevering was minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes te gast.