Erik Dijkstra hoeft niet 'leuk uit hoek te komen' in Per Seconde Wijzer

"Het is niet aan mij om alles anders te doen", vertelt de 41-jarige Dijkstra in gesprek met NU.nl. "Het draait om de kandidaten, niet om mij."

De presentator, die bekend werd als Jakhals in De Wereld Draait Door, noemt het spel in Per Seconde Wijzer "leidend". "De kandidaten zijn gespannen, het is aan mij om het spel in goede banen te leiden. Daarbij ben ik streng, maar rechtvaardig. Het gaat er niet om of ik leuk uit de hoek kom."

Dijkstra zei gelijk "ja" toen hij werd gevraagd om de opvolger van Driehuis te worden, die de quiz van 1989 tot maart van dit jaar presenteerde. "Ze zochten iemand die goed is in kennisquizzen, algemene ontwikkeling heeft, links georiënteerd is en een bril draagt", grapt hij.

Presentator was ooit deelnemer van de kennisquiz

De presentator is zelf vaste kijker van Per Seconde Wijzer. "Ik ben er verschrikkelijk goed in, haha. Maar het spel kijken is totaal anders dan wanneer je in de studio zit."

Tijdens een jubileumuitzending van de quiz was Dijkstra te gast en moest hij het opnemen tegen Koos Postema. "Toen kreeg ik cameravrees en had ik echt moeite om Koos te verslaan. Maar dat is de kracht van het spel: dat je de mensen zo ziet zweten."

In de kennisquiz moeten twee spelers, onafhankelijk van elkaar, binnen tweehonderd seconden vier vragen beantwoorden. Die vragen gaan over een van de zelf gekozen categorieën: geschiedenis, kunst, wetenschap, sport of tegenwoordige tijd.

Per Seconde Wijzer is te zien vanaf 3 september en wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdag, om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 2.