Paul de Leeuw wilde geen afscheidsdiner van BNNVARA

"Ik wilde geen bloemen, geen etentje, het voelde niet goed. Ik vind afscheid nemen altijd vervelend", vertelt De Leeuw in gesprek met Volkskrant Magazine.

"Ik wist trouwens ook helemaal niet van wie ik afscheid moest nemen. De club van vroeger is er niet meer, de meesten zijn weg. Je moet oppassen dat je niet denkt: vroeger was alles beter. Maar het was wel anders."

De 56-jarige zanger en entertainer vindt dat niet alles meer even duidelijk is bij de omroep en dat de leiding "zoekende" is. "Het wordt daar bemand door mensen die net zo oud zijn als ik en die ook niet weten hoe het moet."

BNNVARA zou De Leeuw eerder, bij het pitchen van een nieuw format, hebben medegedeeld "er geen cent" in te willen investeren. "Nou, lekker bemoedigend. Ik kreeg het gevoel: wat doen we met ons Paultje deze zomer? Mag-ie op ponykamp of niet?"

Terugkeer van Mooi! Weer De Leeuw

Bij RTL gaat Paul de Leeuw naar eigen zeggen een soortgelijke personalityshow als Mooi! Weer De Leeuw (amusementsprogramma uit 2005, red.) presenteren, waar hij bij de publieke omroep veel succes mee had.

"Bij Mooi! Weer De Leeuw hadden we gigantische decors, een compleet orkest, er kwam van alles en nog wat het podium opgereden: dat kon financieel niet meer bij BNNVARA. Dus heb ik RTL gevraagd: is er geld voor? Dat is er, maar het zegt nog niet alles: je moet wel een goed idee hebben."

Mogelijk keren ook zijn populaire types Bob en Annie de Rooij weer terug. "Bob en Annie de Rooij gaan nooit meer weg uit mijn leven. Ik vind het zo heerlijk om Annie te zijn. Ik zou de hele dag in die jurk kunnen lopen."