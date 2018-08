Mattie Valk vindt dat 'chemie' met Igmar Felicia en Fien Vermeulen ontbrak

"In alle eerlijkheid denk ik dat die echte vonk bij ons drieën ontbrak'', zegt Valk in een interview met het AD. "Toen we aan het programma begonnen, moesten we daar ook nog naar op zoek. Dat is het fijne aan Marieke, met haar heb ik dat sowieso al. Wij hoeven niet te proberen die 'sparkle' op de radio te vinden.''

Dat de twee Qmusic-dj’s verliefd op elkaar zouden kunnen worden, is niet iets waar ze voor vrezen. "Er zijn wel meer man-vrouwduo's werkzaam in de media. Die zijn ook niet allemaal verliefd", aldus Valk.

Elsinga: "Als een man en een vrouw het goed met elkaar kunnen vinden, willen mensen dat inderdaad graag zien. Maar hoe groot is die kans? Mogen we niet gewoon lol hebben en dezelfde passie voor radiomaken delen? De vraag komt ook weleens voorbij op ons Instagram-account. Ik vind het ook wel een compliment, want dat betekent dat ze die chemie zien.''

Vanaf maandag 3 september zijn Elsinga en Valk te horen in de ochtendshow op de radiozender, tussen 6.00 en 9.00 uur.