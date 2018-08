Vanavond op televisie: Linda's Zomerweek begint en Alles is Familie

Reportageserie: Mr. Frank Visser doet uitspraak

20.30-21.30 uur op SBS6

Mr. Visser reist af naar Lelystad waar Conny wordt geteisterd door buurvrouw Tilly die opzettelijk afval in haar tuin gooit en met haar "kattengejank" geluidsoverlast veroorzaakt. De dames deden al eerder mee in de "pannenkoekengate"-aflevering van De rijdende rechter.

Talkshow: Linda's Zomerweek

21.30-23.40 uur op RTL 4

Johnny de Mol schuift aan bij de eerste aflevering van Linda's Zomerweek om te praten over de speciale band met zijn oma. Behalve familiepraat is er ook ruimte voor politiek, want minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier Kajsa Ollongren zit naast Johnny.

Film: Alles is familie

20.20-22.35 uur op NPO 3

Het 'vervolg' op Alles is liefde. Iedereen binnen de familie De Roover is op een punt in het leven beland waarin het maken van cruciale keuzes onvermijdelijk is. Zo wil Winnie een baby, haar man Rutmer wil dichter bij zijn gevoel komen, zijn broer Charlie wil vooral geen verantwoordelijkheid en hun zwager Dick wil zijn overleden vrouw terug (recensie). Met onder anderen Thijs Römer en Carice van Houten.

Reportageserie: We zijn er bijna!

21.25-22.20 uur op NPO 1

Het einde van de reis is in zicht, dus moeten er grondige voorbereidingen worden getroffen; niet alleen wordt de grote finale van de jeu-de-boulescompetitie gespeeld, ook moet er een aantal hilarische sketches worden verzonnen om begeleiders Lut en Willy in het zonnetje te zetten.

Film: Star Trek Into Darkness

20.30-23.05 uur op RTL 7

Regisseur J.J. Abrams trekt met deze film de lijn door die hij in 2009 uitzette met de reboot van de franchise: meer spektakel, tempo, hersens en vooruit, zelfs wat betreft humor. De aartsvijanden Klingons draven in dit opwindende vervolg op, maar zij vormen niet het grootste gevaar voor de bemanning van de Enterprise.

