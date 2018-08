Vanavond op televisie: Daan Schuurmans is geheugen kwijt in nieuwe serie

Serie: Ik weet wie je bent

21.10-22.05 uur op NPO 3

Dit is een remake van de Spaanse serie Sé Quién Eres, wat zoveel betekent als: ik weet wie je bent. Daan Schuurmans speelt strafrechtadvocaat Daniel Elias, die verdacht wordt van de verdwijning van zijn nichtje Anna. Maar na een auto-ongeluk is hij zijn geheugen kwijt.

Reality: Paleis voor een prikkie

20.30-21.30 uur op SBS6

Frank en Rogier hebben een tweede seizoen gekregen van SBS. Logisch ook, want sinds Steenrijk, straatarm is het flamboyante koppel een tv-hit. Ze zijn zelfs nog in de race voor de Gouden Televizier-Ring 2018 (waar Gordon niet over te spreken was). Eerst nog maar eens genieten hoe ze met 250 euro een huis omtoveren tot een paleis.

Muziek: Musical Sing-a-Long

21.15-22.35 uur op NPO 1

De Uitmarkt wordt weer afgesloten met de Musical Sing-a-Long, met ditmaal voornamelijk muziek uit de musicals Evita en All Stars. Maar ook de eeuwigdurende podiumhit Soldaat van Oranje zal worden meegezongen.

Film: De Noorderlingen

23.25-1.10 uur op NPO 2

In een burgerlijke buitenwijk die nooit is afgebouwd, observeert de twaalfjarige Thomas in de vroege jaren zestig alles en iedereen in de straat. De hypocriete, kleinburgerlijke moraal met haar wereldvreemdheid en strenge zeden wordt voortreffelijk geïllustreerd aan de hand van een reeks kleine gebeurtenissen. Met onder anderen Jack Wouterse en Annet Malherbe.

Amusement: I Love the Zeroes Test

19.45-21.10 uur op NPO 3

Er was een hoop om te haten in de jaren nul, maar gezien de titel van dit programma denken we niet dat Gwen van Poorten en Jan Versteegh het gaan hebben over 9/11, Pim Fortuyn, Crocs of Nickelback. Nee, dan eerder de invoering van het homohuwelijk, Steve Jobs, de mobiele telefoon en Guus Meeuwis.

