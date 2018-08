Vanavond op televisie: Nieuw seizoen Dance Dance Dance | Uitmarkt

Dansprogramma: Dance Dance Dance

20.00-22.00 uur op RTL 4

Humberto Tan danste in 2015 met zijn dochter Julia onder meer op de klanken van They Don't Care About Us van Michael Jackson. Na vijf afleveringen moesten ze het eerste seizoen verlaten. Nu, in het vierde seizoen, is Tan zeker van een plek in de finale. Als presentator naast Chantal Janzen.

Film: Everest

20.30-23.25 uur op SBS6

Rob Hall en zijn club belanden in de penarie als ze te lang op de Mount Everest blijven en door een zware storm worden afgeranseld. Plaatsvervangende rillingen zijn gegarandeerd bij de rampscènes en de waaromvraag wordt mooi tussen de regels door beantwoord. Beetje jammer is het onvermijdelijke melodrama. Met onder anderen Jake Gyllenhaal.

Serie: Take Two

20.00-20.55 uur op Net5

De acteercarrière van de ooit zo gevierde Sam Swift ligt in puin na haar zestig dagen in een afkickkliniek. Om een rol in een nieuwe detectiveserie in de wacht te slepen besluit ze een paar weken mee te lopen met de cynische privédetective Eddie Valet. Het bevalt zo goed, dat een nieuw duo is geboren.

Muziek: Uitmarkt 2018: Soul!

22.40-23.45 uur op NPO 2

Muziekvideo’s zijn dan misschien niet meer op tv te bekennen, live muziek is dat zeker wel. Dit weekend zie je op de Uitmarkt in Amsterdam wat je het komende culturele seizoen kunt verwachten. Dan zie en hoor je de HAYP Band een trits protestsongs spelen met gastartiesten als Berget Lewis, Ruben Hein en Shary-An.

Film: What Maisie Knew

23.35-1.10 uur op Canvas

Voortreffelijk drama, dat een destructieve vechtscheiding laat zien door de ogen van de zevenjarige dochter Maisie (Onata Aprile). Het verhaal is dermate actueel dat je bijna niet gelooft dat het gebaseerd is op een boek van meer dan honderd jaar oud. Of dat het zo goed is overgezet naar de moderne tijd.

