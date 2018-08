Gerard Joling wilde contract The Voice Senior verscheuren na boek Gordon

Joling zat met een dilemma, omdat hij het contract bij The Voice Senior al had getekend. "Ik herkende me totaal niet in zijn woorden. Mijn moeder zei: 'Als je nog wat met die gozer gaat doen, hoef je hier voorlopig niet meer over de vloer te komen.' Er kwam zóveel negativiteit. Ik heb overwogen om het programma niet te doen. Ik vond dat hij echt veel te ver was gegaan", zegt de zanger in gesprek met het AD.

Uiteindelijk heeft John de Mol ervoor gezorgd dat 'Geer & Goor' toch samen in de coachstoel van The Voice Senior plaatsnamen. "John de Mol heeft uiteindelijk mijn management gebeld. Daarna zijn we eruit gekomen."

De eerste ontmoeting tussen Joling en Gordon op de set van het programma was volgens de 58-jarige Joling een koele. "Dat was een raar moment. Ik stond in de kleedkamer in Hilversum. Hoorde ik Gordon op de gang zeggen: 'Ik voel een enorm koude poolwind, jij moet in de buurt zijn.' Nou ja, daar moest ik óók wel weer om lachen. We hebben elkaar de hand geschud en daarna omhelsd. Koeltjes."

'Die man is zo onwaarschijnlijk bang'

Volgens Joling is de relatie tussen de twee door het boek danig veranderd. "Ik heb gezegd: 'Vrienden zullen we niet meer worden, maar we gaan er als profs iets van maken.' Wat de doorslag gaf? Nou, niet het geld wat Gordon overal roept. Ik vind het prachtig voor de ouderen. Zij verdienen een podium."

In het boek haalt Gordon zijn collega meermaals naar beneden, onder meer door hem kleinzielig en narcistisch te noemen. "Die man is blijkbaar zo onwaarschijnlijk bang dat zijn carrière voorbij is of dat anderen meer aandacht krijgen. Hij kan ook geen avond thuiszitten, hij is altijd bij mensen, hij moet en zal die aandacht hebben."