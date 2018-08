Maurice Lede voegt zich bij presentatieteam Trippers

"Het was mijn grote wens om Trippers te mogen maken en ik ben dan ook trots dat ik nu daadwerkelijk deel uitmaak van het team", vertelt Lede in een persbericht.

"Het programma gaat over leefwerelden waar je vaak van een afstand wel een mening over hebt, maar als je dan zelf in zo'n leefwereld terechtkomt besef je pas echt hoe complex, gevaarlijk of hard die realiteit voor anderen kan zijn. Dat mensen bereid zijn om hun persoonlijke verhaal met mij te delen vind ik ontzettend mooi en ik ben blij dat ik deze bijzondere verhalen nu ook aan anderen kan laten zien."

Presentator geweest van Het Klokhuis en Jules Unlimited

Lede behoort sinds 2016 tot het vaste presentatieteam van 3 Op reis en was in het verleden presentator van programma's als Het Klokhuis en Jules Unlimited. Ook deed hij in 2014 mee aan Wie is de Mol?.

Naast Lede zijn ook Geraldine Kemper, Linda Hakeboom en Jan Versteegh te zien in Trippers. Ze reizen de hele wereld over op zoek naar leefwerelden van jonge mensen in het buitenland. In het nieuwe seizoen reizen ze af naar onder meer Brazilië, Colombia en Rusland.

Het programma keert op maandag 3 september terug op NPO 3.