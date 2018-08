Vanavond op televisie: Henny Vrienten op bezoek bij Matthijs van Nieuwkerk

Reality: Het Italiaanse dorp: Ollolai

21.30-23.30 uur op RTL 4

Het leek een buitenkans van jewelste: een huis op Sardinië regelen voor de som van één euro. Dat het halve dorp op instorten stond, vertelde RTL er maar even niet bij. Toch startten vijf stellen met de verbouwing van hun leven. De serie zou vandaag eigenlijk eindigen, maar gaat in september gewoon weer door!

Literair programma: Moby Dick

22.25-23.05 uur op NPO 1

Vroeger vrat Henny Vrienten sciencefictionboeken bij de vleet. Inmiddels is de Doe Maar-voorman annex Sesamstraat-componist verslingerd aan poëzie. Met Matthijs van Nieuwkerk praat hij over welke boeken zijn ogen geopend hebben, een zet gaven of een dreun. Ook schrijfster Jolande Withuis schuift aan.

Kookprogramma: Favourites By

19.00-19.30 uur op 24Kitchen

Hugo Kennis zweette peentjes toen hij tijdens zijn examen op de koksopleiding dit voor- en hoofdgerecht moest maken: in balsamico gelakte eendenborst met gekonfijte kumquat én gebraiseerde kalfswang met venkelrisotto. Vanavond doet Kennis het nog eens dunnetjes over. Eens zien of het hem nu zonder peentjes lukt.

Film: The Ant Bully

20.30-22.10 uur op SBS9

Wanneer Lucas Nickle met zijn waterpistool een complete mierenhoop onder laat lopen, wordt hij op magische wijze gekrompen tot het formaat van een insect. Kinderen zullen zich best amuseren met de gemoedelijke humor en de boodschap dat je samen verder komt dan alleen.

Documentaire: Close Up: Regisseur Billy Wilder - Never Be Boring

22.45-23.45 uur op NPO 2

Nooit een saai moment met Billy Wilder toen hij nog leefde. In de jaren dertig ontvluchtte hij nazi-Duitsland en werkte hij zich in Amerika op van journalist tot succesvol Hollywoodregisseur. Je kent zijn films: Some Like It Hot en Sunset Boulevard zijn de bekendste.

