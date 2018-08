MTV bevestigt terugkomst populaire realityserie The Hills

The Hills, de serie die tussen 2006 en 2010 te zien was op MTV, krijgt volgend jaar een reboot: The Hills: New Beginnings. De originele castleden keren terug en geven opnieuw een kijkje in hun luxe leventje in Los Angeles.

Lauren Conrad is niet te zien in de nieuwe reeks. De blondine, een van de hoofdpersonages van de serie, heeft besloten zich toe te leggen op de opvoeding van haar zoon en haar werk. Heidi Montag en haar man Spencer Pratt zijn wel van de partij, met hun één jaar oude zoontje Gunner Stone.

The Hills ontstond in 2006 als spin-off van de realityserie Laguna Beach: The Real Orange County, die van 2004 tot 2006 te zien was. Beide series waren erg succesvol.