Paris Jackson verontschuldigt zich voor magazinecover in Singapore

De 20-jarige modeontwerpster had de cover op Instagram geplaatst maar besloot deze na de kritiek te verwijderen.

"Ik wist het niet, het spijt me. Ik was dankbaar voor de kans die ik kreeg, maar ik ga de post nu verwijderen", aldus Jackson op Twitter.

Jackson bekijkt haar verschijning op de cover ook van een andere kant. "Ik wil graag toevoegen dat iemand die openlijk lid is van de (LHBTQ-)gemeenschap en op de cover van een blad staat in een land dat tegen deze gemeenschap is, toegejuicht zou moeten worden.''

''Is dat geen stap in de goede richting? Nogmaals, het spijt me zeer. Ik wilde niet hypocriet zijn of iemand pijn doen", schrijft ze in een tweet.