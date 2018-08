Coen Verbraak wilde zelf stoppen met interviewserie Kijken in de ziel

"Ik zou niet weten wat ik nu nog moet verzinnen", vertelt Verbraak maandag aan De Telegraaf. "Tenzij de koninklijke familie zich aandient..."

In zijn laatste serie, die momenteel op televisie te zien is, spreekt de interviewer met religieuze leiders. Hij gaat in gesprek met onder anderen een opperrabbijn, een imam, een predikant en een boeddhistische leraar. "Dit vind ik een goed sluitstuk."

De interviewer stopt met de serie, omdat hij merkt dat de beroepsgroepen met dilemma's opraken. "Ik wil niet dat het inzakt. Ik vind ook dat het soortelijk gewicht niet minder moet worden. Met acteurs of sporters kun je een leuke serie maken, maar dat is anders dan met een dokter praten over wezenlijke dingen."

Volgens hem is de titel van de serie niet afgeschreven. "Het zou kunnen dat er nog een keer iets komt, bij iets speciaals."

In eerdere seizoenen interviewde Verbraak onder anderen psychiaters, rechters, advocaten, mensen die een dodelijke ziekte hebben en militairen. Hij ontving voor de reeks onder meer een Zilveren Nipkowschijf in 2010 en een Sonja Barend Award voor het interview met Rijkman Groenink.