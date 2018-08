Vanavond op televisie: Prinsengrachtconcert en Italiaans drama

Muziek: Prinsengrachtconcert

21.20-22.30 uur op NPO 2

Arthur en Lucas Jussen zijn dit jaar de hoofdgasten van het Prinsengrachtconcert. De pianobroers treden op met sopraan Laetitia Gerards en violist Daniel Lozakovich. Voor Lucas is het niet de eerste keer dat hij op het ponton in de Prinsengracht speelt. In 2006 speelde hij een nummer mee met pianist Lang Lang.

Serie: The Sandhamn Murders

20.30-22.20 uur op NPO 3

Sandhamn is een eilandje dat onder de archipel van Stockholm valt. In de winter is er niets te doen, in de zomer strijken er feestgangers neer voor uitgebreide knalfuiven. Het is autovrij, dus als je iemand vermoordt, moet je hard kunnen rennen om niet in de klauwen van inspecteur Andreasson en zijn vriendin Nora te belanden.

Film: Io sono l'amore (I am love)

23.10-1.00 uur op NPO 2

Passionele mensen, maar ook heethoofden; zo komen Italianen op Nederlanders over. Gek genoeg zit de meeste passie in dit drama in het sublieme acteerwerk van een Russische - Tilda Swinton. Zonder grote gebaren, maar met een enkele beweging of blik krijg je een strak beeld van deze vrouw, die zich een gevangene voelt in haar rijke zakenfamilie.

Film: Journey 2: The Mysterious Island

20.35-22.30 uur op SBS9

Journey to the Center of the Earth (2008) was een vermakelijke film. Deze opvolger gebruikt een ander boek van Jules Verne als basis voor een film vol onzin, maar met genoeg gemoedelijke pret om je daar niet aan te storen. Met onder meer Dwayne Johnson en Michael Caine.