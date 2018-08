Piet Paulusma na ziekenhuisopname weer terug op televisie

"Ik ben heel blij vanavond weer terug te zijn", zei Paulusma tegen Shownieuws.

"Ik ben ontzettend geschrokken, dit ben je niet van jezelf gewend", zegt Paulusma over zijn gezondheidsproblemen. Met de weerman gaat het inmiddels weer goed. "Anders was ik niet teruggekomen."

De 61-jarige Paulusma werd vervangen door zijn dochter Martsje, die "absoluut niet" had gedacht ooit de taken van haar vader over te moeten nemen.

"Toen de regisseur zei: 'Anders moet jij het maar doen', dacht ik: 'Dat doe ik wel. Het zal maar één keertje zijn, want morgen is hij er zeker weer.' Maar het liep allemaal even heel anders af en het is uiteindelijk twee weken geworden."

Weerman is volgens artsen 'weer helemaal de oude'

Paulusma, die in zijn carrière bij SBS bijna geen dag oversloeg, is trots op zijn dochter. "Het is toch fantastisch hoe ze het gedaan heeft? Dat is geweldig, schitterend."

De weerman is volgens zijn artsen weer helemaal de oude. "Men zegt dat ik mij geen zorgen hoef te maken, dus daar hou ik het voorlopig maar op. Ik ben weer aan het weer toe."