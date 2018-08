The Voice of Holland krijgt familie-editie

"Wij gaan op zoek naar de meest muzikale familie van Nederland", schrijft RTL vrijdag in hun aankondiging van het programma, dat in tegenstelling tot de andere varianten alleen online te zien is en de titel The Voice Family krijgt. "Dus zing jij altijd met familie, collega’s, sportmaatjes of huisgenoten? Dat is namelijk óók familie."

Potentiële deelnemers kunnen zich nu opgeven voor de nieuwe talentenjacht.

The Voice Senior, waarin onder anderen Gerard Joling en Gordon coach zijn, is vanaf vrijdag 24 augustus te zien op RTL. Aan de reguliere versie van The Voice mogen vanaf de komende editie ook bands meedoen, zo maakte RTL begin juni bekend.