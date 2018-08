Vanavond op televisie: Griezelen bij The Shining | The Best of The Voice

Serie: Disenchantment

Vanaf vandaag op Netflix

Meer animatie op Netflix. Deze keer uit de stal van Matt Groening, die van The Simpsons. Wederom een tekenfilm voor volwassenen, deze keer met een alcoholische prinses genaamd Bean als protagonist. En twee sukkelige hulpjes.

Reportageserie: Verborgen verleden

19.35-20.25 uur op NPO 1

Na de dood van haar vader, aan wie ze haar achternaam dankt, ontdekte Lucia Rijker dat hij niet haar biologische vader was. Inmiddels heeft ze deze laatste ontmoet, maar over zijn ouders en voorouders weet ze niets. Tijd voor een duik in haar historie.

Muziek: The Best of the Voice Worldwide

20.30-21.30 uur op RTL 4

Sheldon Riley werd derde in het zevende seizoen van The Voice Australia, maar ging wel ontzettend viral met zijn blinde auditie. Hij coverde Boy George's Do You Really Want to Hurt Me. Met succes, want de vier juryleden draaiden allen hun stoel om. Riley koos voor... Boy George.

Film: The Shining

20.30-23.00 uur op SBS9

Jack Torrance trekt zich met zijn vrouw en zoontje terug in een afgelegen hotel om ongestoord aan zijn boek te kunnen werken. Het leek haast onmogelijk om van Stephen Kings gelijknamige rammelende horrorboek een redelijke film te maken, maar Stanley Kubrick leverde hiermee een waar genremeesterwerk af.

Meer horror? Dit zijn de 10 beste horrorfilms van deze eeuw!

Reportageserie: Estée in Parijs

18.25-19.00 uur op 24Kitchen

Estée Strooker is pas 27 jaar oud en toch al een paar jaar tv-kok op 24Kitchen. Wat ze graag zou willen, is haar mentor laten zien dat ze het vak tot in de fijne kneepjes beheerst. En dus neemt ze de Thalys naar Parijs om mee te draaien in sterrenzaak Antoine.