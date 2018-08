'FOX mag Feyenoord-AS Trencín niet op betaald kanaal uitzenden'

Alle wedstrijden van de Champions League en Europa League, waar de wedstrijd van donderdagavond onder valt, staan op de zogeheten evenementenlijst, meldt het AD donderdag. FC Basel-Vitesse wordt ook via de betaalzender uitgezonden, maar zou ook gratis te bekijken moeten zijn. FOX heeft tegenover NU.nl nog niet kunnen reageren op het nieuws.

De wedstrijden op de evenementenlijst moeten volgens de Mediawet worden uitgezonden op een open kanaal dat minstens 75 procent van alle huishoudens in Nederland bereikt zonder dat die daar extra voor moeten betalen. FOX beschikt wel over een open kanaal, maar heeft ervoor gekozen de wedstrijden via de betaalzender FOX Sports (1 en 2) uit te zenden.

Het Commissariaat van de Media vertelt aan het AD dat het nog niet weet of de zender een terechtwijzing zal krijgen, omdat de mediawaakhond altijd achteraf op acties reageert. Het is ook nog niet bekend of FOX van tevoren maatregelen zal treffen.

Feyenoord moet donderdagavond in de derde voorronde van de Europa League een 4-0-nederlaag uit de heenwedstrijd in Slowakije wegwerken tegen Trencín. Vitesse verloor eerder met 0-1 van Basel en gaat donderdag op bezoek in Zwitserland. De winnaars mogen blijven hopen op een ticket voor de groepsfase.