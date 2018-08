Honderden kranten VS spreken zich uit tegen Trumps houding tegenover pers

The Boston Globe is de initiatiefnemer van het commentaar. De krant vroeg steun van allerlei kranten verspreid over de Verenigde Staten en kreeg bijval van onder meer The New York Times en kleinere dagbladen.

"Een van de pijlers van Trumps presidentschap is de voortdurende aanval op de vrije pers", schrijft The Boston Globe. "Journalisten worden niet als mede-Amerikanen, maar als vijanden van het volk bestempeld."

"De grootsheid van de VS is afhankelijk van hoe de vrije media de waarheid kunnen spreken tegenover de machtigen", vervolgt de krant. "De pers als 'vijand van het volk' bestempelen, is zowel on-Amerikaans als gevaarlijk voor de maatschappij die we al meer dan twee eeuwen delen."

Trump doet berichtgeving van media die hem niet bevalt doorgaans af als "nepnieuws" en valt geregeld kranten en televisiezenders aan.

29 procent ziet pers als vijand van volk

Uit een peiling van Ipsos eerder deze maand blijkt dat 48 procent van de Republikeinen de pers als vijand van het volk ziet. Dat percentage ligt bij de Democraten op 12 procent en over de gehele bevolking op 29 procent.

Verder blijkt dat 26 procent van de Amerikanen vindt dat de president de bevoegdheid moet hebben om mediabedrijven die zich slecht gedragen te sluiten.

The Boston Globe schrijft dat het vervangen van vrije media door staatsmedia altijd een van de eerste maatregelen is geweest die corrupte regeringen doorvoerden wanneer ze een land overnamen.

"Politici van alle partijen hebben over de media gemopperd en gezegd dat de media bevooroordeeld is. Maar er was altijd respect voor de pers als instituut."

