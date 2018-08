Vanavond op televisie: Disneyfilm Rapunzel | Dr. Pimple Popper

Documentaire: The Look of Silence

23.45-1.20 uur op NPO 2

Door het zien van de voor een Oscar genomineerde documentaire The Act of Killing (2012) ontdekt een familie wie hun zoon heeft vermoord. Zijn broer wil op zoek gaan naar antwoorden en besluit de nog levende moordenaars met hun wandaden te confronteren.

Reportageserie: Dr. Pimple Popper

21.00-22.00 uur op TLC

Eet vanavond licht als je afstemt op dit nieuwe programma op TLC. Sandra Lee is al jaren een fenomeen op YouTube, vier miljoen mensen hebben zich geabonneerd op haar kanaal waar ze video's deelt van puisten die uitgeknepen worden.

Dit zijn Dr. Pimple Popper's vijf allersmerigste video's!

Film: Rapunzel

20.30-22.20 uur op SBS9

Het immer groeiende Disney leeft zich uit met wat hen groot heeft gemaakt: de sprookjesmusical. Het sprookje van de gebroeders Grimm leverde de basis van het meisje met de meterslange haren, dat door een kwaadwillende dame levenslang in een hoge toren wordt opgesloten.

Serie: The Gifted

20.10-21.05 uur op FOX

Goede recensies voor deze serie waarin Sean Teele een 26-jarige Brit speelt. Hij schiet de familie Strucker te hulp als ze ontdekken dat de kinderen over bijzondere krachten blijken te beschikken. Als fantasy je ding is, is dit een aanrader.

Reportageserie: Wild Thailand

20.35-21.30 uur op NPO 1

Het zuiden van Thailand staat bekend om de wilde feesten, maar er is ook een hoop moois te ontdekken. Wat te denken van mangrovewouden, roze lotusvelden, neushoornvogels en fluorescerende koraalriffen.