BNNVARA hoeft opnamen over nepnieuwscampagne DENK niet te verwijderen

"Het is weliswaar in strijd met de richtlijnen van de Kamer om zonder toestemming in fractiekamers opnamen te maken, maar in dit geval heeft DENK de journalisten daar zelf uitgenodigd", aldus de rechtbank.

"Het gesprek had overal gevoerd kunnen worden en had dan ook niets van doen met de gebruikelijke beslotenheid van de fractiekamer. Er is bovendien niets gezegd dat niet naar buiten had mogen komen. Het 'geheim van de fractiekamer' is dus niet in het geding."

Volgens de rechtbank was het uitzenden van de opnamen gerechtvaardigd en proportioneel, omdat de nepnieuwscampagne kon worden aangemerkt "als een ernstige misstand" waarover het publiek geïnformeerd moest worden.

"De nepbanner kon leiden tot polarisatie, angst en haat. Bovendien vond de uitzending voldoende steun in de feiten en konden met de opnamen de beschuldigingen van DENK aan het adres van de journalisten worden weerlegd", aldus de rechtbank.

Opnames van in het geheim opgenomen gesprek

De Nieuws BV had opnamen van een gesprek over de nepnieuwscampagne verkregen. DENK wil dat het programma de opnamen verwijdert en heeft daarom een kort geding aangespannen.

BNNVARA-programma meldde vorige maand dat DENK voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 een nepnieuwscampagne plande. Daarbij werd gedacht aan een valse PVV-advertentie met de slogan "Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren". Uiteindelijk werd alleen een korte online test uitgevoerd in het buitenland.

In de uitzending werden opnamen gebruikt van een in het geheim opgenomen gesprek met DENK-Kamerlid Farid Azarkan in de Tweede Kamer. De Nieuws BV gebruikte het materiaal om later te kunnen weerleggen dat de makers zaken zouden hebben verzonnen.

DENK vindt dat deze opnamen onrechtmatig zijn verkregen en drong daarom in het kort geding aan op een vernietiging van het materiaal.

Volgens een advocaat van BNNVARA maakte Azarkan zelf echter ook opnamen van het gesprek. Verder waren de geheime opnamen volgens de advocaat in het publiek belang, omdat er een misstand werd aangetoond: het laten maken en testen van een banner met nepnieuws over de PVV.