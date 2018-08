Beau van Erven Dorens kreeg kogelbrief na opmerkingen in RTL Boulevard

"Nadat ik in RTL Boulevard een aantal dingen riep over een groep belasting ontduikende kampers, kreeg ik een brief met een kogel erin opgestuurd", vertelt Van Erven Dorens woensdag in Nieuwe Revu.

"Heb ik een paar dagen tussen twee politieauto's in gereden. Bumper aan bumper zonder enige bewegingsvrijheid."

Wanneer de uitzending precies plaatsvond, is niet bekend. De presentator heeft de kogel nog steeds thuis liggen. "Ik nam het zelf totaal niet serieus."

"Deze bedreiging is trouwens in niets te vergelijken met de situaties waar John van den Heuvel mee moet dealen. Wat hij meemaakt, is echt verschrikkelijk."