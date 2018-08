Diana Matroos wil diversiteit Buitenhof waarborgen

"Het is belangrijk om elkaar uit te dagen om eens iemand anders uit te nodigen. Niet alleen wat kleur of migratieachtergrond betreft, maar ook op het gebied van leeftijd, of meer vrouwen aan tafel. Diversiteit op alle fronten dus", zegt de 47-jarige Matroos in een interview met VARAgids.

Kort nadat Matroos in 2015 de Kleurrijke Top 100 won, sprak ze over enkele racistische voorvallen in haar werkomgeving.

Toch zal de voormalige nieuwslezeres van RTL Nieuws nu niet "als een strenge schooljuf" turvend en met "een opgestoken vingertje" rondlopen, om ervoor te zorgen dat de gasten aan tafel een goede afspiegeling van de Nederlandse maatschappij vormen. "Het gaat eerst en vooral om de inhoud. En daar zou het altijd om moeten gaan."

Niet met gestrekt been

Daarnaast hoeft de kijker niet te verwachten dat Matroos haar gasten vanaf de eerste minuut met gestrekt been te lijf zal gaan.

"Bij BNR heb ik vaak juist lange gesprekken, dat is heel anders. Dan bouw je het op, dan moet het een gesprek worden. Zo zal het bij Buitenhof ook werken. (…) Ik ben vooral geïnteresseerd in de ander: dat zit diep in mijn DNA."

Het nieuwe seizoen van Buitenhof begint op 26 augustus. Matroos wisselt haar plek als interviewer af met Paul Witteman en Jort Kelder.