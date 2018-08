Willibrord Frequin en Olcay Gulsen botsten tijdens opnames RTL-programma

"Olcay wilde me een hak zetten, een beetje populair doen, maar dan ben je bij mij aan het verkeerde adres", zegt de 76-jarige Frequin in een interview met De Telegraaf.

Volgens de ervaren presentator gaf zijn vrouwelijke collega direct aanwijzingen over de manier waarop het programma tot stand zou moeten komen.

"Ik zei ook meteen: 'Turk, doe even wat rustiger'. Bleek ze helemaal geen Turkse te zijn, maar Armeense. Dat leidde later tot een band, want ik heb als verslaggever heel veel landen bezocht, waar een dictatuur was."

'Olcay is een geweldige vrouw'

Frequin en Gulsen (38) legden het echter al snel bij: "Al gauw zag ik in dat Olcay een geweldige, lieve en nette vrouw was. Dat had ik dus helemaal niet verwacht. En interviewen kon ze ook als de beste. We zijn heel goede vrienden geworden. Van de week gaan we samen eten, even bijpraten."

Frequin brengt samen met generatiegenoten Gerard Cox, Peter Faber en Barrie Stevens een bezoek aan Azië. Gulsen fungeert als verslaggever. De reeks is vanaf 5 september te zien.