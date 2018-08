New Order brengt de nieuwe documentaire Decades uit

Het optreden tijdens het Manchester International Festival 2017 werd alom geroemd. New Order werkte onder meer samen met een twaalfkoppig synthesizerorkest.

De documentaire bevat ook interviews met mensen die in het verleden samenwerkten met New Order. De band werd in de jaren tachtig in Nederland bekend door de hit Blue Monday. New Order kwam voort uit de postpunkband Joy Division.

Decades wordt volgende maand uitgezonden op de Engelse zender Sky Arts.