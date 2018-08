Vanavond op televisie: Say Yes to the Dress met Fred en De Opvolgers

Serie: De Opvolgers

22.15-22.55 uur op NPO 1

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck gaat op bezoek bij het familiebedrijf van Frans Stuy. Stuy, een zelfbenoemde 'kermiskoning', is klaar om het stokje over te dragen.

Realityserie: Say Yes to the Dress Benelux

20.30-21.00 uur op TLC

Na Say Yes To the Dress UK komt Fred van Leer nu met een Benelux-editie. De nu veertigjarige Peggy werd op haar zestiende uitgehuwelijkt in Syrië en trouwt nu eindelijk met iemand van eigen keuze.

Film: Pacific Rim

20.30-23.05 uur op Veronica

Vergeet films waarin enge wezens ons bedreigen vanuit de ruimte: deze keer komen ze uit de oceaan. De mensheid slaat terug met gigantische robots en regisseur Guillermo del Toro tilt het verhaal naar een hoger plan. De waanzinnige special effects maken Pacific Rim nog geloofwaardig ook.

Film: What If

20.30-22.35 uur op RTL 8

Wallace komt net uit een relatie als hij de knappe Chantry ontmoet. De twee zijn voor elkaar bestemd. Dat levert een fijne romantische komedie met een lage drempel op.

Realityserie: Huizenjacht

17.00-18.00 uur op SBS6

Kees Tol gaat met de twintigers Charlotte en Vincenzo op zoek naar een eengezinswoning in de Zuid-Hollandse plaats Hellevoetsluis. Hoewel de huizenmarkt in de Randstad overspannen is, kun je hier nog voor zo'n 200.000 euro een goed huis krijgen.