Vanavond op televisie: Tom Egbers graaft in verleden | Sterren in First Dates

Reportageserie: Verborgen verleden

19.30-20.25 uur op NPO 2

Wie Tom Egbers volgt buiten Studio Sport om, weet dat hij een Beatles-liefhebber is. Een zaadje dat wellicht geplant is door de voorouders van zijn moeder, die in Engeland geboren is. Vooral zijn opa schijnt volgens de verhalen een wild te hebben gehad. Zat hij echt bij de Britse luchtmacht?

Reality: First Dates

19.30-20.20 uur op NPO 3

Gastheer Fred verwelkomt in First Dates opnieuw vrijgezelle Britten in het met camera's behangen restaurant. De singles zijn dit seizoen beroemdheden uit verschillende Engelse realityprogramma's.

Film: The World's End

22.30-0.40 uur op Veronica

Na Shaun of the Dead en Hot Fu​zz waren de verwachtingen hoog­gespannen voor de afsluiter van de trilogie. The World's End is niet zo gaaf als zijn voorgangers, maar het is nog steeds een bijzonder aangename kroegentocht. Letterlijk, want het draait om vijf vrienden die in één avond twaalf kroegen aflopen.

Serie: Insecure

Vanaf maandag op Ziggo Movies & Serie (X)L

Het doorsnee leven van een Afro-Amerikaanse twintiger die klunzig uit de hoek kan komen. Met dat idee begon Issa Rae in 2013 een pilot voor een serie. In 2015 werd het opgepikt door HBO. Het netwerk vond de serie baanbrekend. Kenners waren het er wel mee eens, want Rae werd tot tweemaal toe genomineerd voor een Golden Globe. Vanaf maandag staat seizoen 3 online.

Film: The Equalizer

20.30-23.10 uur op RTL 7

Dit is niet bepaald de eerste film over een gepensioneerde specialist (Denzel Washington) die zijn oude ambacht oppakt om af te rekenen met criminelen. De film zit vol met clichés, maar het mooie van T​he Equalizer is dat ze gebruikt worden om een beproefde formule tot in perfectie uit te voeren.