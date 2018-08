Piet Paulusma gaat weerbericht 'binnenkort' weer presenteren

"Mijn hele lichaam stond in heel korte tijd op zijn kop en ik ook", zei Paulusma (61), die nu herstellende is van een operatie na een acute verstopping in zijn dikke darm\, in de ochtendshow van Radio 538.

De weerman zegt "niet te beschrijven pijn" te hebben gevoeld, waarna hij contact opnam met zijn huisarts en vervolgens werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij wil niet in detail treden over de operatie. "Men heeft er gewoon voor gezorgd dat alles weer goed kon functioneren. En daar houden we het even bij."

Zijn tijdelijk verslechterde gezondheid en de ziekenhuisopname noemt Paulusma "een hele gewaarwording", omdat hij na 22 jaar bij SBS nooit eerder voor langere tijd afwezig was. "Daar hou je geen rekening mee. Zeker niet als het zo verschrikkelijk snel gaat.''

Weerman denkt dat dochter hem vaker gaat vervangen

Paulusma is inmiddels weer thuis en kijkt langzaam uit naar zijn terugkeer op televisie. "Binnenkort ben ik weer op de buis. Dat horen jullie zo snel mogelijk."

Voorlopig blijft zijn dochter Martsje nog wel voor hem invallen. "Ik ben alweer een beetje bezig met het weer. Ik heb natuurlijk elke dag contact met Martsje. Ze doet het uitstekend", aldus de weerman. Hij verwacht dat zijn dochter hem in de toekomst vaker zal vervangen.