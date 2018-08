Vanavond op televisie: Docu over Stan Storimans en film met Brad Pitt

Serie: Picnic at Hanging Rock

21.00-22.15 uur op BBC First

Een bloedhete zomerdag in 1900. Een lerares (Margaery Tyrell uit Game of Thrones) en haar pupillen gaan picknicken bij Hanging Rock, een vulkaan in Australië. De dames vertrekken, maar keren niet terug. Langzaam ontrafelt de serie wat er gebeurd is.

Documentaire: De zinloze moord op Stan Storimans

23.00-00.05 uur op RTL 4

Het is alweer tien jaar geleden dat Stan Storimans om het leven kwam bij een raketinslag in het Georgische Gori. De cameraman van RTL Nieuws maakte reportages in conflictgebieden als Zaïre en Afghanistan, maar versloeg ook de Olympische Winterspelen. Vrienden en collega’s schetsen een beeld van de dappere Brabander.

Lees op Superguide over de beste true crime-docu’s op Netflix.

Reality: Keeping Up with the Kardashians

21.00-22.00 uur op E! Entertainment

Afgelopen vrijdag werd Kylie Jenner 21 jaar. En dat is reden voor een feestje in deze realityserie. Jenner gaat waarschijnlijk volgend jaar Mark Zuckerberg voorbij als jongste miljardair ooit.

Film: Good Bye, Lenin!

23.25-1.25 uur op NPO 2

Vlak voor de val van de Berlijnse Muur raakt de moeder van Alex in coma. Als ze weer bijkomt, is de Duitse eenwording een feit. Omdat zijn moeder nog geen grote schokken kan verwerken, probeert Alex dit voor haar verborgen te houden. De acteurs zetten mooie rollen neer, zodat je begrijpt waarom de hoofdpersoon zich in zulke bochten wringt.

Film: Killing Them Softly

20.30-22.30 uur op RTL 7

Brad Pitt is ingeschakeld om af te rekenen met de twee overvallers van een pokerwedstrijd en het brein achter die zaak. De regisseur pelt zorgvuldig de glanzende schil van de genrefilm af. In plaats van het machismo uit standaard misdaadfilms zijn deze personages mensen die huilen en smeken om hun moeder.

Bekijk op Superguide: Brad Pitt lijkt op al z’n exen.