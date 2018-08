Vanavond op televisie: Family Guy en The Revenant

Serie: Family Guy

19.25-19.50 uur op Comedy Central

De échte fan zit vanmiddag om 12.35 uur op de bank voor de Family Guy-marathon en wordt om half acht getrakteerd op de aflevering waarin de Simpsons op bezoek komen. En dat kan maar één ding betekenen: ruzie tussen Peter en Homer over wat nou het beste bier ter wereld is, Duff of Pawtucket?

Serie: The Bridge

20.00-22.00 uur op NPO 2

De allerlaatste aflevering van The Bridge, verpakt in een twee uur durende thriller die je bij de lurven grijpt. Saga ontdekt dat er nóg een moordenaar is en dat die het op een bekende heeft gemunt. Ze probeert nog één keer een brug te slaan.

Kookprogramma: Jamie's Quick & Easy Food

17.35-18.00 uur op Eén

Geef Jamie Oliver een aubergine en hij maakt er een speedboot van. De 'MacGyver van de keuken' laat vlak voor etenstijd nog even zien hoe je met vijf ingrediënten een feestmaal op tafel kunt zetten. Gegrild rundvlees op z'n Italiaans, een penne all'arrabbiata en een kruidige garnalensoep.

Film: The Revenant

20.00-23.05 uur op Veronica

Tijdens een expeditie diep in de ruige wildernis worden de legendarische avonturier Hugh (Leonardo DiCaprio) en zijn manschappen aangevallen door indianen en moet Hugh bij een hinderlaag vrezen voor zijn leven. Regisseur Iñárritu maakt van Leo's martelgang een ijskoude koortsdroom met een aantal verbluffende scènes.

Film: Sneekweek

22.05-23.55 uur op NPO 3

Slasherfilms maken is formulewerk en dat zouden we niet anders willen. Toch is het niet zo simpel om een leuke in elkaar te draaien, maar met Sneekweek is het gelukt om een amusante en energieke film te maken over een gemaskerde moordenaar die een groep tieners uitdunt. Met onder anderen Carolien Spoor en Ferry Doedens.

