Fidan Ekiz maakt presentatiedebuut bij opinieprogramma De Nieuwe Maan

​"Veel mensen denken dat ik al presentator ben, maar dat is helemaal niet zo", vertelt de journalist en documentairemaker in het AD.

"Ik werkte onder meer achter de schermen bij Pauw & Witteman, per toeval belandde ik als gast in een praatprogramma", zegt ze doelend op haar rol als tafeldame in De Wereld Draait Door. "Dat was nooit per se de bedoeling. Ik wilde vooral maken en schrijven."

Ekiz heeft het presenteren altijd gemeden, omdat ze dacht dat ze er inhoudelijk niet klaar voor was en het niet zozeer haar ambitie is. Toch neemt ze nu het stokje over van Nadia Moussaid, die Eva Jinek tijdelijk vervangt op NPO 1, en tijdelijke presentator van De Nieuwe Maan Naeeda Aurangzeb. "Dit is een plek voor debatten waarin ik geïnteresseerd ben: over integratie, polarisatie, radicalisering en andere maatschappelijke thema's."

'Nederland is in kampen onderverdeeld'

Ze vervolgt: "Het lukt nooit zo goed daarover te praten, want ik merk dat Nederland heel erg in kampen is onderverdeeld. Het is zwart of wit, alsof er geen middenweg bestaat. Belangrijke discussies worden vaak toegedekt, soms ook omdat mensen bang zijn anderen te kwetsen. Ik heb de behoefte daar juist wél over te praten."

De Nieuwe Maan is vanaf 7 september om 17.15 uur op NPO 2 te zien.