John de Mol ziet Wilfred Genee als 'ondergewaardeerde' presentator

"Als je weleens luistert naar zijn vrijdagmiddagprogramma op BNR, dat doet hij echt heel erg goed. Ik zou nog wel een programma op tv willen waar hij dat talent kan laten zien", zegt De Mol in gesprek met De Telegraaf.

De mediaondernemer zou dan denken aan een talkshow met Hélène Hendriks. "Dat lijkt me een spannende combinatie, Beauty and The Beast is dat dan een beetje. Maar we hebben afgesproken: eerst zorgen dat VI helemaal staat en dan gaan we dáárover nadenken."

Genee liet donderdagavond zelf bij Laat op één ook al weten wekelijks een talkshow te gaan verzorgen bij Talpa. "De kans is groot dat ik dat met een dame ga doen, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Hélène Hendriks? Dat zou heel goed kunnen, maar we zijn er nog over aan het praten en nadenken", aldus Genee in de talkshow.

Overstap

Genee maakte samen met collega's Johan Derksen en René van der Gijp de overstap naar Talpa, waar ze hun programma in een nieuw jasje voortzetten. Ook Hélène Hendriks koos voor Talpa, nadat ze een aantal jaar bij Fox Sports te zien was. Op die zender blijft ze dit seizoen nog twee dagen per week te zien.

Genee zei dat hij in principe helemaal niet weg had gehoeven bij RTL, maar dat hij daar geen andere kansen kreeg. "Toen ik wegging, kwamen die er ineens wel. Beetje jammer."