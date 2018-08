Erik Dijkstra inderdaad opvolger Kees Driehuis bij Per Seconde Wijzer

In februari ging het gerucht al dat Dijkstra een proefoplevering van Per Seconde Wijzer had opgenomen.

De 41-jarige Dijkstra noemt Per Seconde Wijzer in een reactie "een van de klassiekers van de Nederlandse televisie". "Het opvolgen van Kees Driehuis na zijn jarenlange presentatie is natuurlijk spannend, maar vooral heel eervol."

Dijkstra, die bekend werd als Jakhals in De Wereld Draait Door, is vanaf 3 september van maandag tot en met donderdag om 19.50 uur op NPO 2 in zijn nieuwe rol te zien. Driehuis presenteerde de quiz van 1989 tot maart van dit jaar.