Vanavond op televisie: Matthijs met boeken en een Disney-film

Literair programma: Moby Dick

22.25-23.05 uur op NPO 1

In het boekenvak lijkt het om één ding te draaien: zorg dat je besproken wordt in DWDD. Zo'n sticker op de omslag en de verkoop loopt als een trein. In Moby Dick bespreekt Matthijs van Nieuwkerk boeken die een grote rol hebben gespeeld in het leven van de gasten van de dag. Vandaag: Dieuwertje Blok en Ben Feringa.

Kookprogramma: The Great British Bake Off

20.35-21.30 uur op NPO 1

Je zou natuurlijk vanmiddag al op een Britse website kunnen spieken om erachter te komen wie de finale gaat winnen, maar misschien is het gewoon veel leuker om je mee te laten slepen in de altijd gezellige spanning van de Britse thuisbakkers.

Serie: The Art of More

23.15-24.00 uur op Eén

Wie dacht dat er in New Yorkse veilinghuizen alleen geld geboden en met hamers getikt werd, heeft het mis. Je zag dat al in het eerste seizoen van The Art of More; er wordt opgelicht en gemoord. Niet zo vreemd dus dat Christian Cooke met een geweer rondloopt.

Documentaire: Het Uur van de Wolf: Sammy Davis jr. - I've Gotta Be Me

22.45-0.25 uur op NPO 2

Sammy Davis jr. legde een moeilijke weg naar Broadway af. Met name raciale vooroordelen speelden hem parten. Zo verloor hij zijn oog na een auto-ongeluk, omdat hij niet geholpen werd in ziekenhuizen. Davis weigerde nog in zalen waar rassenscheiding van kracht was te spelen.

Film: Dinosaur

20.30-22.05 uur op SBS9

Het draait om de beelden in Disneys eerste schreden op computeranimatiegebied. Hoewel de animatie van de immer groeiende mediagigant nog in de kinderschoenen stond, is het resultaat imposant. De animaties zijn baanbrekend, hoewel het verschil tussen de computerbeesten en de echte achtergronden soms storend is.

