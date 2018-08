Max Joseph stopt na zeven seizoenen met presentatie Catfish

Catfish draait om de wereld van online daten. Deelnemers willen weten of ze slachtoffers zijn van catfishing, een fenomeen waarbij mensen zichzelf online een valse identiteit aanmeten. De serie is gebaseerd op de film Catfish, waarin de ervaringen van Schulman centraal stonden.

Joseph liet woensdag op Twitter weten: "Helaas is voor mij de tijd gekomen om afscheid te nemen van Catfish. Het werken aan deze show was een van de betekenisvolste ervaringen in mijn leven. Ik heb veel geleerd over mezelf, mijn land en menselijk gedrag in het algemeen. Nev en ik zijn net broers en jullie hebben onze vriendschap zien opbloeien."

De regisseur legt uit dat hij meer tijd wil hebben voor zijn werkzaamheden als film- en documentairemaker. "Ik probeer nu al een tijd twee carrières te combineren. Alhoewel het mijn droom was om zoveel werk te hebben, kan ik het niet langer in mijn leven passen."

Joseph nam in het vierde seizoen van Catfish gas terug om zijn film We Are Your Friends, met Zac Efron en Emily Ratajkowski, te draaien. Het is onduidelijk of hij al aan een nieuw filmproject is begonnen.