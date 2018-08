Kanye West zegde meerdere keren optreden bij Carpool Karaoke af

Op de vraag van Jenner waarom West nog niet te gast was geweest in het populaire programma, antwoordde Corden: "We hebben het geprobeerd. Hij heeft twee keer afgezegd, misschien wel drie keer. Eén keer gebeurde dat toen ik al om de hoek was bij zijn huis. Ik stond voor de deur en ze zeiden: hij is er nu niet voor in de stemming. We doen het een andere keer."

De rapper probeerde het wel goed te maken met Corden, zo verklaarde de Brit. "Hij heeft me een mooi cadeau gestuurd. Hij gaf me geweldige bloemen in een kubus. Een kubus bloemen, dat had ik nooit eerder gezien. En hij stuurde een paar Yeezy's."

Die populaire schoenen waren echter niet genoeg om een flinke schadepost voor het programma te compenseren, aldus Corden. "Mensen hadden zoiets van: 'Wow, die zijn zo duur.' Waarop ik zei: 'Inderdaad, ze hebben mijn show 45.000 dollar gekost.'"