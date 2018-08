Glennis Grace door naar liveshows America's Got Talent

Tijdens haar tweede auditie zong Grace het lied Nothing Compares 2 U. Dat nummer is geschreven door Prince, maar bekend geworden in de uitvoering van Sinéad O'Connor.

De veertigjarige Grace zei tegen de jury dat ze met haar liedkeuze origineel wil zijn, omdat ze de vorige keer het commentaar kreeg dat ze te veel een kopie was van Whitney Houston.

Na afloop van de auditie bedankte jurylid Simon Cowell de zoon van Grace. De zangeres zei eerder dat haar zoon haar overtuigde om in de Verenigde Staten mee te doen aan het programma.

In de tweede auditieronde ging het om de zogenoemde Judge Cuts, waarbij kandidaten in groepen werden ingedeeld en voor de jury en een gastjurylid optraden. Door de juryleden werd besloten of zij werden doorgelaten naar de liveshows.

Zes concurrenten in liveshows

De liveshows beginnen volgende week. Daarin neemt Grace het op tegen zes andere kandidaten.

In haar eerste auditie zong de zangeres Run to You van Whitney Houston. Na haar auditie werd de zangeres benaderd door verschillende platenlabels die haar een contract wilden aanbieden.

Grace zit door haar deelname aan de Amerikaanse talentenshow vast aan allerlei afspraken en contracten.