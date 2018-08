Vanavond op televisie: Bankier van het Verzet en documentaire over Hitler

Satirisch programma: Kanniewaarzijn

22.15-22.55 uur op NPO 1

Stel, je internet ligt eruit, maar om dit kenbaar te maken, moet je een formulier invullen op de site van je provider. Huh? Lang leve Astrid Joosten en haar goedgebekte team van grappenmakers. Als vanouds stellen zij absurde situaties aan de kaak, die onder andere voortkomen uit malle regelgeving.

Documentaire​: 2Doc: A German Life

22.45-0.15 uur op NPO 2

In 2016 gaf Brunhilde Pomsel voor het eerst en het laatst een interview. De destijds 105-jarige ex-secretaresse van Joseph Goebbels is vorig jaar overleden. Ze geeft een eng beeld van hoe charmant Goebbels was en hoezeer hij Adolf Hitler aanbad.

Film: Bankier van het Verzet

Vanaf vandaag bij Videoland

Bankier Walraven van Hall wist miljoenen weg te sluizen voor het verzet. Dat verhaal vroeg om een verfilming. Met Barry Atsma in de titelrol als stevig middelpunt en Pierre Bokma als de NSB’er Rost van Tonningen ontvouwt Bankier van het Verzet zich tot een spannend kat- en muisspel..

Serie: Chicago Med

21.05-22.00 uur op FOX

Weet je het einde van het tweede seizoen nog? Dr. Charles werd door een van zijn patiënten neergeschoten voor het ziekenhuis. Charles staat op de castfoto en is dus niet overleden aan het begin van het derde seizoen. Sterker nog: hij vertelt in de rechtbank wat er nou eigenlijk precies gebeurd is die dag.

Reportage: Outdaughtered

20.30-22.30 uur op TLC

Danielle en Adam Busby hebben een vijfling hebben die tegelijk twee jaar oud wordt. Dat brengt de nodige hilarische en stressvolle taferelen met zich mee. Oh, en orkaan Harvey is ook om de hoek.