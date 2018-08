Showtime toont nieuwe documentaire over ruzies tussen presidenten en FBI

De 64-jarige Gibney, die in 2015 drie Emmy's kreeg voor de documentaire Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, heeft zijn reeks Enemies: A History of the FBI genoemd en over vier afleveringen verdeeld, meldt AP.

De documentairemaker gebruikte voor zijn nieuwe productie onder meer confrontaties van de voormalige FBI-directeuren J. Edgar Hoover en de onlangs vertrokken James Comey. Comey was tussen 2013 en 2017 het hoofd van de Amerikaanse federale politiedienst.

Enemies: A History of the FBI verschijnt op een moment waarop de zittende Amerikaanse president Donald Trump onderwerp is van een groot federaal onderzoek naar de inmenging van Russen tijdens de Amerikaanse presidentschapsverkiezingen van 2016.

Het is onduidelijk wanneer de documentairereeks in Nederland te zien zal zijn.