Nieuwe SBS6-talentenshow start met 187.000 kijkers

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. House of Talent wordt dagelijks uitgezonden in de vooravond, op het tijdslot waar de afgelopen weken nog de quiz Lucky13 stond geprogrammeerd. Naar de herhaling van House of Talent rond 0.00 uur keken nog eens 111.000 mensen.

In House of Talent gaan acht muzikale talenten in de voormalige radio- en televisiestudio van de AVRO in Hilversum samenwonen om aan een solocarrière te werken. Er vallen ook geregeld talenten af en er stromen weer nieuwe in.

De KRO-NCRV-talkshow M, die op hetzelfde tijdstip als House of Talent wordt uitgezonden, trok 382.000 kijkers. RTL Boulevard trok 519.000 kijkers in hetzelfde tijdslot.

We zijn er bijna was maandag weer het grootste kijkcijfersucces. Naar het Omroep MAX-programma op NPO 1 keken ruim 1,2 miljoen mensen. Voorafgaand trok Groeten van MAX een miljoen kijkers. De slimste mens wist op NPO 2 929.000 mensen te boeien.