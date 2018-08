Deelnemers We zijn er bijna! beslissen mee over inhoud programma

"De mensen hebben altijd een vetorecht", zei presentatrice Martine van Os maandag in de talkshow M.

"Vergeet niet dat we uiteindelijk altijd vragen: je hebt nu dit gezegd, dat gaan we dan uitzenden, wil je dat of wil je dat niet?"

Ook later mogen de reizende ouderen, die voor Omroep MAX al jaren een kijkcijferkanon vormen, terugkomen op een gesprek met Van Os. "Ook als iemand zegt: ik heb gisteren iets gezegd tegen jou en ik voel me daar niet fijn bij en wil dat niet op televisie, dan doen we dat echt niet."

De presentatrice en bedenkster en regisseur Claudine Everaert hadden niet verwacht dat We zijn er bijna! zo'n succes zou worden. Het programma, waarvan momenteel het achtste seizoen wordt uitgezonden, trekt wekelijks zo'n 1,5 miljoen kijkers. "Dat heeft ons van jaar één af aan verbaasd", zei Van Os. "In het begin dachten we: wat moet dit voor programma worden?"