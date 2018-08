Vanavond op televisie: Nieuwe dagelijkse talentenjacht en Prometheus

Serie: The Forest

22.10-23.05 uur op NPO 3

De ouders van de zestienjarige Jennifer zitten in de rats als hun dochter spoorloos verdwijnt in de bossen. Vriendinnen zeggen dat ze vanzelf terugkeert. Verdacht? Océane en Maya weten meer van deze zaak, zoveel is duidelijk. Maar zelfs als er meer meisjes verdwijnen, houden ze hun lippen op elkaar.

Talentenjacht: House of Talent

19.00-19.30 uur op SBS6

Tony van de Berkt heeft als baas bij 8ball Music artiesten als André Hazes, Alain Clark en Miss Montreal onder contract staan. De aangewezen persoon dus om de twee managers te begeleiden die in House of Talent hun best doen om de muziek van hun artiesten aan de man te brengen.

Meer weten over de muziekindustrie? Seks, geweld en popmuziek in docuserie The Defiant ones op Netflix!

Film: Prometheus

20.30-23.00 uur op Veronica

Regisseur Ridley Scott kan niet kapot sinds hij het sciencefictiongenre opnieuw uitvond met Alien. Prometheus uit 2012 is te interpreteren als een prequel op die klassieker. Michael Fassbender excelleert binnen machtige decors als de 'levende' robot met al dan niet een dubbele agenda.

Liever naar de bios? Dit zijn de bioscoopreleases van augustus!

Reportageserie: Air Crash Investigation

21.00-22.00 uur op National Geographic Channel

Als je deze zomer nog op vakantie gaat met het vliegtuig, dan kun je deze aflevering beter overslaan. Voordat 9/11 plaatsvond, gold Vlucht 182 van India Air zestien jaar lang als de grootste terroristische aanslag op een vliegtuig ooit.

Reportageserie: The Murder Detectives

23.00-24.00 uur op Canvas

Niemand snapt in eerste instantie waarom de negentienjarige Nicholas moest sterven. Wie zou hem willen doodsteken en waarom? Was hij wel zo onschuldig als hij zich voordeed? The Murder Detectives volgt het moordonderzoek vanuit het standpunt van de politie én de families van zowel het slachtoffer als de verdachte.