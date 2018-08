Zomergasten met Louis van Gaal trekt 770.000 kijkers

In de uitzending vertelde Van Gaal aan de hand van verschillende televisiefragmenten over zijn leven en zijn carrière.

De uitzending van zondag is niet de best bekeken Zomergasten ooit: die eer gaat nog altijd naar het interview met Youp van 't Hek in 2001. Destijds hebben 1,3 miljoen mensen naar deze aflevering gekeken.

Zomergasten staat in de top 25 van zondag op plaats vier. Het WK Hockey staat op plaats twee. Iets minder dan 1,2 miljoen mensen zagen de Nederlandse vrouwen voor de elfde keer in de historie de wereldtitel pakken.

Het NOS Journaal van 20.00 uur is het best bekeken programma van de avond. Naar deze uitzending keken 1,45 miljoen mensen.

Recensieoverzicht

NRC

"Er is een Zomergast waar Janine Abbring buikpijn van kreeg, zei ze eerder. Van Gaal? Het schuurt soms. Als hij na een fragment uit een soap vertelt over zijn eerste vrouw, zegt Abbring: "Je moet uitleggen dat je niet getrouwd bent, omdat je haar hebt bezwangerd." Van Gaal: "Ik denk dat de kijker slim is, want ik heb dat niet gezegd." Maar na zo'n ongemak zetten ze het gesprek kranig voort. Van Gaal: "Ik heb een zwak voor brunettes zoals jij." (...) De Zomergast is vanwege zijn onwil om mee te buigen fascinerend om naar te kijken. Vliegt hij uit de bocht? Ook daar zit 'm de spanning in van deze aflevering."

Het Parool

"Voor iemand die niet bekendstaat om zijn geduld met de media vond Lips het een prestatie dat Van Gaal pas na dik twee uur zei: "Dat probeer ik je te vertellen, maar je interrumpeert me nu twee keer." Terechte reactie van Van Gaal: "Jíj vraagt ernaar." Abbring riposteerde licht wanhopig: "Ik wil je laten versnellen." Van Gaal, scherp: "Ik kan niet versnellen, want ik moet je alles vertellen." En even later: "Je moet nu luisteren, want anders kan ik niet zeggen hoe het in elkaar zit."

De Volkskrant

"Abbring probeert Van Gaal op haar beurt steeds van zijpaden naar hoofdonderwerpen terug te leiden: "Even over je vader." Als ze wil horen wanneer Van Gaal besefte dat hij geen superprof kon worden, begint hij over specifieke mensen en scholen. Abbring blijft scherp, houdt vol: "Nee, nee. Ik wil horen: ben je daar verdrietig over?" (...) Door zijn intonatie (...) klinkt zijn verhaal van begin af aan streng, zeker in combinatie met zijn vaak norse blik. Wanneer Van Gaal nadenkt, zakken zijn wenkbrauwen vanzelf, lijkt het. Een paar keer lijkt hij toch licht geïrriteerd."

