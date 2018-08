De opvallendste mediatransfers van 2018

Gordon

Vanaf januari is Gordon vijf jaar lang te zien op SBS6. De presentator was de afgelopen zestien jaar te zien bij RTL. Voordat Gordon in januari overstapt naar SBS6, maakt hij nog drie programma's voor RTL. Naast The Voice Senior zijn dat Screentest en Gordon in Wonderland.

Twan Huys

Na een carrière van 25 jaar bij de publieke omroep stapt Twan Huys over naar RTL, waar hij vanaf september de nieuwe presentator wordt van RTL Late Night. De opvolger van Humberto Tan krijgt als opdracht de talkshow een meer journalistieke invulling te geven. Twan Huys presenteerde naast Nieuwsuur ook College Tour.

Johnny de Mol

Johnny de Mol heeft een driejarig contract getekend bij SBS6. Hij werkte sinds 2013 voor RTL. Bij SBS6 gaat hij uiteenlopende programma’s presenteren zoals een studioshow, een muziekprogramma en een nieuwe variant van SynDROOM waarmee hij in 2015 de Gouden Televizier-Ring won. De Mols overstap betekent ook de comeback van Waar is de Mol?.

Art Rooijakkers

Presentator Art Rooijakkers stapte al in april over van AVROTROS naar RTL waar hij een driejarig contract tekende. Rooijakkers gaat voor de RTL-zenders en Videoland verschillende genres presenteren en programma's ontwikkelen. Na de zomer is Rooijakkers voor het eerst te zien bij RTL.

Rik van de Westelaken

Voormalig NOS Journaal-presentator Rik van de Westelaken keerde na het presenteren van programma's als Peking Express, Rik over de grens en de quiz 5 Golden Rings terug naar de NPO. Hij ging in mei bij AVROTROS aan de slag als presentator van EenVandaag en gaat ook het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? presenteren.

Paul de Leeuw

Deze zomer is Paul de Leeuw nog bij BNNVARA te zien als presentator van Ranking the Stars. In 2019 zet De Leeuw zijn carrière voort bij RTL, waar hij onder meer Gordon opvolgt als jurylid van Holland's Got Talent. Hij hoopt dat hij voor de NTR het jaarlijkse Knoop Gala kan blijven presenteren.

Katja Schuurman

Katja Schuurman maakt de overstap van de publieke omroep KRO-NCRV naar RTL. Per 1 september gaat ze aan de slag. Naast presentatrice zal ze als actrice te zien zijn in dramaseries van Videoland. Ze presenteerde bij de publieke omroep Van A naar B en Memories.

Veronica Inside

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen namen op de finaledag van het WK voetbal afscheid van hun omroep RTL 7. Op 10 augustus zetten ze hun voetbaltalkshow voort op Veronica. Elke maandag- en vrijdagavond is Veronica Inside te zien. Derksen (69) is al sinds de start van VI in 2001 vaste analyticus van het programma.

Hélène Hendriks

Met ingang van 1 augustus neemt Hélène Hendriks een groot deel van de sportprogramma’s bij Talpa Network voor haar rekening. Ze zal de komende vijf jaar vooral te zien zijn bij Veronica. Bovendien zal ze regelmatig aanschuiven bij Veronica Inside. Ze blijft komend seizoen nog twee dagen per week te zien bij FOX Sports.

Lodewijk Hoekstra

Lodewijk Hoekstra gaat voor SBS6 aan de slag. Hij is de nieuwe presentator van De Grote Tuinverbouwing, voorheen het domein van Rob Verlinden die het wegens gezondheidsproblemen rustiger aan gaat doen. In de rubriek Lodewijks Groene Geluk vraagt Lodewijk vanaf zaterdag 1 september aandacht voor duurzaamheid.

Vivienne van den Assem

WNL zag Leonie ter Braak al vertrekken naar SBS6 en Roos Moggré naar EenVandaag. Deze week stond Vivienne van den Assem voor het eerst achter de desk van RTL Boulevard. De presentatrices zijn allemaal afkomstig van Goedemorgen Nederland. De opvolgster van Van den Assem bij Goedemorgen Nederland is nog niet bekend.