Tv-recensent Angela de Jong vindt BN'er zijn 'leuker dan gedacht'

In gesprek met De Volkskrant vertelt De Jong dat AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis na haar winst van De Slimste Mens tegen haar zei dat "het voor de krant belangrijk is dat een paar mensen zo zichtbaar mogelijk zijn" en "dat hij het fijn zou vinden dat zij een bekende Nederlander werd".

"Sindsdien is het mijn werk om vijf columns per week te schrijven en af en toe op te treden in tv-programma's", zegt De Jong.

De recensent is regelmatig te zien in diverse televisieprogramma's, waaronder Jinek en Pauw. De Jong werd hierdoor een bekend gezicht bij het Nederlandse publiek.

"Het is voor mij nooit een doel op zich geweest", zegt De Jong over haar BN'er-schap. "Ik had ook nooit kunnen bedenken dat het zo'n vaart zou nemen. Al blijk ik het leuker te vinden dan ik had gedacht. Het spelletje aan tafel, met elkaar het verbale gevecht aangaan."

In haar privéleven merkt De Jong "niet veel" van haar toegenomen bekendheid. "Hooguit dat mensen in winkels soms wat aardiger tegen me doen."