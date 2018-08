Margriet van der Linden 'niet bezig' met tweede seizoen talkshow M

"Daar ben ik niet mee bezig, ik richt me op het nu", vertelt Van der Linden (48) in gesprek met De Volkskrant. "Laat ik dit zeggen: ik blijf altijd heel dicht bij wat ik wil, wat goed voelt. En ik kan niet ontkennen dat M aan alle kanten erg goed voelt. Dat sterkt me."

In mei begon de presentator met het programma en tijdens het wereldkampioenschap voetbal had M even pauze. De talkshow zal de rest van de zomer te zien zijn, tot De Wereld Draait Door weer van start gaat.

De resterende weken wil Van der Linden "koers houden". "Daarmee bedoel ik: geen onderwerpen kiezen waarvan kenners denken dat die meer kijkers trekken. Het gaat me niet gebeuren dat redacteuren van M bellen met bekende Nederlanders die iets op Twitter hebben gezet wat 'leuk' is om te bespreken op tv. Zulke makkelijke journalistiek zie ik al te veel, over de hele linie."

De presentator kreeg van sommige critici te horen dat zij niet zichzelf zou zijn in M. Onzin, stelt Van der Linden. "Ik zit niet te acteren op tv. Ik zet echt geen gezicht op. Waarom zou ik? Ik ben vaak enthousiast. Als ik het niet naar mijn zin heb tijdens de uitzending, zou je dat kunnen zien."